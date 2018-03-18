"ناسا" تعلن عن خطر يهدد مرصد "كيبلر" في الفضاء

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية أن مرصد "كيبلر" الفضائي، المخصص للبحث عن كواكب خارج المنظومة الشمسية، سيتوقف قريبا عن العمل، لاستنفاد مخزونه من الوقود.

وقال ناطق باسم "ناسا" إنه من الصعب تحديد موعد دقيق لانتهاء الوقود في المرصد الفضائي، لغياب مستشعرات متابعة مستوى الوقود في الخزانات. ولذلك، اضطر الخبراء إلى متابعة مستوى الضغط في الخزانات وتغيرات عمل المحركات. فيما لا يعطي هذا الأمر إلا تقييما تقريبيا لوقت عمل المرصد.

إقرأ المزيد

وأضاف الناطق أن فريق الباحثين الذين يستخدمون المرصد يعتزمون جمع أكبر كمية ممكنة من المعلومات العلمية قبل توقف محركات "كيبلر".

يذكر أن مرصد "كيبلر" الفضائي أطلق إلى المدار الأرضي، عام 2009، ثم تعطل أحد محركاته عام 2013، ما أدى إلى فقدان قدرته على التوجه في الفضاء. وقد اكتشف المرصد خلال فترة عمله في المدار الأرضي ما يزيد عن 3 آلاف كوكب خارج المنظومة الشمسية.

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف