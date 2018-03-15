روسيا تطلق بعثة إلى المريخ عام 2019

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستطلق بعثة إلى كوكب المريخ في عام 2019.

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جاء ذلك في الفيلم الوثائقي لأندريه كوندراشوف، وقال بوتين: "سنقوم في الوقت الحاضر باستكشاف الفضاء الخارجي باستخدام طائرات من دون طيار، ومن ثم سنطلق رحلات مأهولة لاستكشاف الفضاء البعيد وبرنامج القمر ومن ثم استكشاف المريخ".

وأوضح الرئيس الروسي أن دراسات القمر ستكون مختلفة عن تلك التي جرت في العهد السوفيتي حيث "سيحاول الخبراء القيام بإنزال على القطبين، لأن هناك افتراضا باحتمال وجود الماء هناك"، ومن هناك يمكن البدء بدراسة الكواكب الأخرى.

المصدر: فيستي.رو

كامل توما