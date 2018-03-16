أكبر تلسكوب في العالم يكتشف 11 نجما نابضا جديدا

أعلن المرصد الفلكي الوطني الصيني، يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، أن تلسكوب FAST الذي أطلق، في سبتمبر 2016، اكتشف حتى الآن 11 نجما نابضا جديدا.

وتشير صحيفة تشينا ديلي إلى أن التلسكوب FAST الذي يعتبر الأكبر في العالم حاليا، اكتشف حتى الآن 51 نجما شبيها بالنجوم النابضة "النيوترونية"، منها 11 نجما أكدتها مراصد فلكية لبلدان أخرى.

وتعد الأجرام النابضة نجوما نيوترونية تدور بسرعة كبيرة، تطلق إشعاعات بصورة دورية ومنتظمة، وقد اكتشفها العلماء لأول مرة في نهاية ستينيات القرن الماضي، وعدوها آنذاك إشارات قادمة من حضارات بعيدة. ولكنهم اكتشفوا لاحقا أن هذه النبضات هي إشعاعات كهرومغناطيسية تنبعث من قطبي النجم المغناطيسيين وتصل إلى الأرض.

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يذكر أن تلسكوب FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope)، بني بناء على مقترح قدمه خبراء الفلك في الصين عام 1994. وبدأ العمل على إنشائه في مارس 2011، وباشر عمله في سبتمبر 2016 . ويحتل هذا التلسكوب مساحة تعادل مساحة 30 ملعب كرة قدم، محيطه 1.6 كلم وقطره 500 متر. وبلغت كلفته 180 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

كامل توما