موسك يتوقع بناء قبة زجاجية ومطعم للبيتزا على المريخ!

أعلن رئيس شركة سبيس إكس، إيلون موسك، أن أول رحلة إلى المريخ ستكون عام 2019.

وقال في تصريح لـ "CNBC" خلال وجوده في معرض أوستن للتكنولوجيا بولاية تكساس: "نبني أول مركبة إلى المريخ أو للتنقل بين الكواكب. وأعتقد أنها ستقوم برحلات قصيرة في النصف الأول من السنة المقبلة". مشيرا إلى أن هذه المواعيد قد تتغير.

وتخطط شركة سبيس إكس لإطلاق أول مركبة شحن إلى الكوكب الأحمر عام 2022، وهدفها النهائي هو زرع أنواع من البذور هناك لتهيئة الظروف لإنشاء مستوطنات بشرية. ومن المنتظر أن يستخدم المكوك الصاروخي "SpaceX BFR" أيضا للتنقل بين الكواكب، حيث ستكلف الرحلة الواحدة 5-6 ملايين دولار.

إقرأ المزيد

وأضاف موسك أنه "سيتم بناء قبة زجاجية على سطح المريخ مستقبلا، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وخلق جميع الظروف الملائمة للحياة. وبعد إنشاء البنى التحتية هناك، يبدأ بناء المشاريع المطلوبة في المريخ من الورشات الصناعية إلى مطاعم البيتزا".

ويذكر أن سيارة تسلا التي حملها صاروخ فالكون الثقيل إلى الفضاء، بداية فبراير الماضي، كان عليها الاستمرار في تحليقها نحو المريخ، ولكن بعد إطلاقها، تغير مسارها واتجهت نحو حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري.

المصدر: نوفوستي

كامل توما