ناسا تكشف عن خططها لمنع الكويكبات من تدمير البشرية

وضع علماء فضاء أمريكيون خططا رسمية لكيفية التعامل مع الكويكبات القادمة التي يمكن أن تدمر الأرض.

وصُممت مركبة "HAMMER" الفضائية، من قبل كبار خبراء ناسا والإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA) واثنين من مختبرات أسلحة وزارة الطاقة، للاستجابة في حالات الطوارئ عبر مهمة "Hypervelocity Asteroid Mitigation"، وفقا لـ Buzzfeed.

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وتتبع المركبة الفضائية طريقتين للتصدي لتهديد الكويكبات: الأولى، تنطوي على ضرب الكويكب وتوجيهه خارج مساره، حتى لا يصل إلى الأرض. والثانية، الأكثر خطورة، تتمثل في قيام المركبة بتفجير رأس حربي نووي موجود على متنها، لتغيير مسار الكويكب.

ويمكن أن يكون هذا الأمر مفيدا في عام 2035، حيث قال العلماء إن هناك فرصة واحدة من بين 2700 حالة، بأن يصطدم الكويكب "Bennu" بالأرض.

ولكن للأسف، لا تعني خطط ناسا الجديدة أنه سيتم بناء مركبة "HAMMER" الفضائية عما قريب، وذلك لأنه لا يوجد حتى الآن تقدير لتكلفتها.

ويخطط العلماء لتقديم نظام "تفجير الكويكب"، في مؤتمر لخبراء الكويكبات مقرر عقده في اليابان، خلال شهر مايو/ أيار المقبل.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا