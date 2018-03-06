الصين ترسل خبراء مدنيين إلى الفضاء!

أكدت إدارة الفضاء الوطنية الصينية عزمها اختيار كوادر جديدة من المدنيين والفنيين لتدريبهم وإرسالهم في رحلات فضائية.

وفي حديث عن الموضوع قال موقع MiceTimes إن :"إدارة الفضاء الوطنية في الصين تعمل حاليا على فكرة اختيار أناس جدد وكوادر لإرسالهم إلى الفضاء، هذه الخطوة ستزيد من عدد الرحلات المأهولة الفضائية الصينية، وستجعل من البلاد واحدة من الدول الرائدة في مجال اكتشاف الفضاء الخارجي".

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واختيار الأشخاص لهذه المهمة لن يكون عبثيا، فالذين سترسلهم الصين في مهماتها الفضائية سيختارون بعناية من بين حملة الشهادات العليا والفنيين والموظفين العاملين في المؤسسات العلمية في البلاد، وحتى من العاملين في الشركات العسكرية أو التقنية.

تأتي تلك الخطوات في الوقت الذي تتحضر فيه الصين لإطلاق محطتها المدارية الفضائية الخاصة، والتي من المفترض أن تطلق أولى الوحدات التابعة لها إلى الفضاء العام الجاري، لتبدأ مهماتها بشكل رسمي عام 2022.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر