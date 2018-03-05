اتفاق روسي صيني بشأن دراسة الفضاء

وقعت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية، على اتفاق بشأن التعاون في مجال دراسة الفضاء.

تم توقيع الاتفاق على هامش المنتدى الدولي لاستكشاف الفضاء المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو. ويتضمن الاتفاق التعاون في مجال دراسة القمر والفضاء البعيد.

ومن المفترض بموجب هذه الاتفاقية إطلاق المركبة الفضائية "لونا-ريسورس-1" إلى الفضاء عام 2022 وفي عام 2023 إطلاق بعثة صينية إلى القطب الجنوبي للقمر.

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كما يتضمن الاتفاق حق كل طرف في استخدام الإمكانيات العلمية والإنتاجية لبرامجه الفضائية للطرف الآخر.

وكان الطرفان قد اتفقا في نوفمبر 2017 الماضي على التعاون في مجال استكشاف الفضاء، حيث أن البرنامج المشترك الذي ينتهي عام 2022 يشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية، ودراسة الفضاء البعيد والقمر، وكذلك مشكلة النفايات الفضائية وسبر سطح الأرض.

المصدر: نوفوستي

كامل توما