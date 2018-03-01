كائنات حية تتغذى بالمواد المشعة قد تقطن قمر المشتري

لا يستبعد العلماء في مختبر الضوء التابع لجامعة سان باولو البرازيلية وجود بكتيريا تتغذى بالمواد المشعة في قمر المشتري.

توصل العلماء في أثناء دراساتهم إلى استنتاج مفاده بأنه من غير المستبعد وجود عناصر مشعة في قمر المشتري من شأنها أن تشكل مصدرًا للطاقة بالنسبة إلى نوع من البكتيريا تشبه بكتيريا "Desulforudis audaxviator " الأرضية.

وقالت صحيفة " Science Alert " الأمريكية إن البكتيريا اللاهوائية تعيش في بحار وبحيرات قمر المشتري على عمق يتراوح بين 1.5 و3 كيلومترات في عزلة عن أي كائنات أخرى، مضفية أنها ليست بحاجة لضوء الشمس.

أما الطاقة اللازمة لبقائها على قيد الحياة فتستمدها من خلال عملية كيميائية تشارك فيها مع الكبريتات والهيدروجين الناتج عن تحلل جزيئات الماء عند اضمحلال اليورانيوم والثوريوم والنظير المشع للبوتاسيوم.

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ويرى العلماء أن الحياة في أوروبا (قمر المشتري) يمكن أن توجد في حال مراعاة الشروط الثلاثة؛ وهي وجود الماء، ودرجة الحرارة العالية، ووجود عناصر كيميائية لازمة للحفاظ على الأيض (التمثيل الغذائي).

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى العلماء فإن الشرطين الأول والثاني قد تحققا على الأرجح في قمر المشتري. فيما لا يُعرف إلى حد الآن ما هي المواد التي تحتوي عليها البحار على قمر المشتري.

وقد أكدت نتائج المحاكاة الكمبيوترية الخاصة بانتشار العناصر الكيميائية في المنظومة الشمسية احتمال وجود مواد مشعة على قمري المشتري وزحل. ويفترض العلماء أن كمية هذه المواد تكفي لتؤمن حياة بكتيريا مثل "Desulforudis audaxviator ".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف