عاصفة مغناطيسية تضرب كوكبنا 18 مارس القادم!
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تضرب عاصفة مغناطيسة كوكب الأرض في الـ 14 و15 و16 وستبلغ ذروتها في الـ 18 من شهر مارس القادم.
وقال علماء الفلك إن الغلاف المغناطيسي للشمس سيبقى مستقرا من النصف الثاني لشهر فبراير وحتى منتصف الشهر القادم.
وستصبح العاصفة المغناطيسية المتوقعة يوم 18 مارس القادم هي الثالثة من نوعها منذ بداية عام 2018، وقد سجلت عاصفة مغناطيسية ضعيفة في 19 فبراير الجاري وقبلها في 15 يناير الماضي.
المصدر: نوفوستي
خالد ظليطو
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