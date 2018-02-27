طلاب روس يصممون قمرًا اصطناعيًا مزودًا بشراع شمسي

يقوم طلاب جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية بتصميم قمر اصطناعي صغير مزود بشراع شمسي من شأنه إتلاف النفايات الفضائية والحد من استهلاك الوقود.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة أن عدد الأقمار الاصطناعية يزداد في المدار الأرضي من سنة إلى أخرى. بينما لا يزيد عمر كل قمر اصطناعي عن 5-7 أعوام. ثم يتعطل ويتحول إلى جرم سماوي يشكل خطورة على أقمار اصطناعية أخرى.

واقترح الطلاب الروس تزويد كل قمر اصطناعي بحاوية خاصة تتضمن شراعًا شمسيًا يفتح بعد انتهاء عمل القمر الاصطناعي. ويتسبب الشراع المذكور في الفرملة الطبيعية للقمر الاصطناعي، ما يؤدي إلى انخفاض ارتفاع المدار ودخول القمر الاصطناعي في طبقات الجو الكثيفة ليحترق هناك.

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ومن جهة أخرى يمكن استخدام الشراع نفسه لتسريع سير القمر الاصطناعي شأنه شأن سفينة في البحر تندفع تحت تأثير الريح. هكذا يمكن رفع مدار القمر الاصطناعي حتى إخراجه من مجال الجاذبية الأرضية

وقام الطلاب الروس بتصنيع نموذج لقمرهم الاصطناعي باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد.

وسيشارك مشروع الطلاب الروس في المسابقات الدولية لفرق المهندسين الفضائيين الدولية " NTI Sputnik challenge " التي تقام تحت رعاية "المبادرة التكنولوجية القومية" حيث سيمنح الفريق الفائز فرصة لإطلاق قمره الاصطناعي إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف