تغيير مكان هبوط "لونا -25" على القمر

تقرر أن يكون مكان هبوط المركبة "لونا-25" بالقرب من القطب الجنوبي للقمر شمال بركان بوغوسلافسكي، بدلا من فوهة البركان كما كان مخطط له في السابق.

واختير هذا المكان من بين عشرات الخيارات التي كانت مطروحة، لكون تضاريس هذا المكان أفضل ويصله ضوء الشمس. كما يعتقد أن تربة المكان تحتوي على كمية جيدة من الجليد، وهذا ضروري لرواد الفضاء الذين سيعملون هناك، وكذلك لوقود الصواريخ.

ويشير مصدر في معهد الدراسات الفضائية، إلى أنه تم خلال اختيار المكان الاستفادة من الصور التي التقطها جهاز وكالة الفضاء الأمريكية LRO- Lunar Reconnaissance orbiter الذي يحلق في مدار القمر منذ عام 2009 ، والمزود بجهاز "LEND" الروسي الذي اكتشف وجود نسبة عالية من الهيدروجين في تربة القطب الجنوبي/ وهذا يعني وجود طبقات مياه متجمدة.

ويضيف المصدر تم اختيار هذا المكان بالتعاون مع مركز لافوتشكين للبحوث والإنتاج، حيث ميل السطح هنا أقل من 15 درجة مئوية وهذا ضروري لمنع انقلاب المركبة، إضافة إلى أن ضوء الشمس يصله لفترة تزيد عن 40 بالمئة من اليوم وهذا يفيد في شحن البطاريات الشمسية، واتصالات لاسلكية مع الأرض طوال اليوم.



يقول الخبير فيتالي يغوروف، يمكن استخدام الجليد في إنتاج الأكسجين اللازم للتنفس وكذلك يمكن استخدامه للحصول على مكونات الوقود –الأكسجين و الهيدروجين، أو غاز الميثان. ويعتبر الخبير هذا الاكتشاف خطوة أولى في دراسة واستغلال القمر، مشيرا إلى أن تكلفة نقل لتر واحد من الماء إلى القمر يكلف 100-200 ألف دولار.

ويذكر أنه من المقرر إطلاق هذه المركبة عام 2019 وان آخر بعثة سوفيتية إلى القمر كانت عام 1976.

المصدر: وكالات

كامل توما