علماء روس يحاكون تدمير كويكب سيّار!

اختبر علماء روس نموذجا مصغّرا لعملية تدمير كويكب سيّار بانفجار نووي.

وصمم علماء الفيزياء الروس هذا النموذج بحساب دقيق لنتائج إمكانية حدوث انفجار نووي يدمر الكويكبات. وشارك في هذا البحث علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومعهد بحوث الفضاء والمركز النووي الروسي ومعهد ترويسكي للبحوث الذرية.

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وأنشأ الفيزيائيون نماذج مصغّرة لكويكبات تمتلك خواص نيزك تشيليابينسك، من (قوة وكثافة)، الذي سقط على الأرض عام 2013 لاعتباره نموذجا مثاليا للكويكبات السيّارة.

وقام العلماء بالتجربة في غرفة مفرّغة من الهواء، وفجروا "الكويكب" باستخدام أنظمة ليزر "شرارة-5" و"شعاع" و"زحل".

واستطاع الفيزيائيون، بهذا الشكل، محاكاة تأثير انفجار نووي على كويكب حقيقي بقوة بلغت 6 ميغاوات.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو