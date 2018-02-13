الجيش الروسي يتسلم قمرا اصطناعيا عسكريا للاتصال

من المقرر أن يتسلم الجيش الروسي العام الجاري قمرا اصطناعيا عسكريا رابعا للاتصال من طراز "بلاغوفيست"، ويتوقع أن يطلق إلى الفضاء العام المقبل.

وقال ناطق باسم شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الاصطناعية المعلوماتية إن "القمرين الاصطناعيين الثاني والثالث من طراز (بلاغوفيست) قد خضعا للاختبار في استعداد لإرسالهما إلى قاعدة (بايكونور) الفضائية الروسية".

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ويخصص قمر "بلاغوفيست" لإرسال المعلومات بالتردد العالي، فضلا عن ضمان الاتصال الهاتفي والفيديو والإنترنت السريع للمستخدمين.

وتعمل أقمار "بلاغوفيست" الاصطناعية في مدار ثابت حول الأرض حيث يبلغ عمرها المتوقع 15 عاما، وتنتمي إلى الأجهزة الفضائية الثقيلة التي تم تصميمها على أساس منصة "إكسبريس-200" الفعالة.

يذكر أن القمر الاصطناعي الأول من هذا النوع كان قد أطلق، في 17 أغسطس الماضي، ولا يزال يعمل في مدار ثابت يبلغ ارتفاعه نحو 30 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف