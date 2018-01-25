فشل مسابقة إطلاق مسبار إلى القمر في الولايات المتحدة

باءت مسابقة شركتي "غوغل" و"XPRIZE" الأمريكيتين لإطلاق بعثة خاصة إلى القمر بالفشل، بعد تأهل 5 فرق للدور النهائي.

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وقال منظمو المسابقة: "بعد مشاورات مكثفة مع الفرق الخمس المتأهلة للدور النهائي لمسابقة (Google Lunar XPRIZE) تبين لنا أن المتسابقين غير جاهزين للقيام بمحاولة الوصول إلى القمر، قبل 31 مارس المقبل، كما تتطلب شروط المسابقة".

يذكر أن الشركتين عرضتا على المشاركين إنزال روفر غير مأهول على سطح القمر ليقطع مسافة 500 متر ويلتقط صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو، ثم يرسلها إلى الأرض. وفي حال نجاح البعثة، كان من المفترض أن يمنح الفريق الفائز جائزة قدرها 30 مليون دولار.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف