دراسة: تربة المريخ "صالحة للزراعة"

كشف باحثون من جامعة فيلانوفا بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن إمكانية زراعة نبتة في تربة المريخ.

وحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قام 25 طالبا يدرسون علم الأحياء الفلكية تحت إشراف البروفسور إدوارد جينن، قاموا بإعداد مادة تحاكي تربة المريخ في مختبرهم، وذلك استنادا إلى المعلومات التي ترسلها الروفرات (المركبات ذاتية القيادة) العاملة حاليا على سطح المريخ.

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وقام الباحثون بإعداد 30 كيلوغراما من المزيج الذي يحاكي تربة المريخ لاختبار قدرته على إنماء فول الصويا والبطاطا والملفوف وبعض المحاصيل الأخرى.

ومن أجل أن تشبه التربة الاصطناعية تربة الأرض، استخدم الطلاب الديدان لحفرها. واتضح أن عشبة الدينار "Humulus lupulus" هي أنسب نبات للنمو في تربة المريخ.

وقال البروفسور أدوارد جينن: "لا أعرف منفعة ذلك من الناحية العملية. لكن أؤكد أن عشبة الدينار تنمو جيدا في تلك التربة".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف