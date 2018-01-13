مقطع فيديو من قلب سديم الجبار

نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية مقطع فيديو جميل أظهر تحليقا افتراضيا عبر سديم الجبار الذي يسمح سطوعه برصده في السماء من أي موقع على الأرض.

واستخدمت "ناسا" عند إعداد هذا المشروع المعطيات التي جمعها المرصدان الفضائيان "هابل" و"سبيتزر"، حيث يقوم الأخير بالرصد في مجال الموجات تحت الحمراء.

وقام خبراء "ناسا" بالمقارنة بين الصورتين الفوتوغرافية وتحت الحمراء. ثم أنشأوا نموذجا ثلاثي الأبعاد ليظهر الجرم الفضائي من داخله.

يذكر أن سديم الجبار هو أشد الأجرام السماوية لمعانا، وتزيد مساحته في السماء على 4 أضعاف مساحة القمر الكلية. ويبعد السديم عن الأرض مسافة 1344 سنة ضوئية ويبلغ قطره 33 سنة ضوئية.

المصدر: مايل.رو

يفغيني دياكونوف