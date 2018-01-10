الأمم المتحدة تعتزم إطلاق أول مركبة فضائية أممية

تعتزم منظمة الأمم المتحدة إطلاق أول مركبة فضائية غير مأهولة بحلول عام 2021، وذلك بالتعاون مع شركة "Sierra Nevada" الأمريكية.

أفادت بذلك سيمونيتا دي بيبو، مدير إدارة الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الكوني في حديث أدلت به، يوم الثلاثاء 9 يناير، لصحيفة "يوميوري" اليابانية .

وحسب الموظفة الأممية فإن المقصود بالأمر هو مركبة غير مأهولة متعددة الاستخدام "Dream Chaser" بطول 9 أمتار، تشبه نموذجا مصغرا لمكوك "شاتل" الأمريكي .

ويفترض أن يطلق المكوك إلى ارتفاع 300 كيلومتر بواسطة صاروخ لم تذكر تبعيته. وسيحلق المكوك على هذا الارتفاع لمدة، ثم سيعود إلى قاعدته.

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وقالت دي بيبو إن المكوك سيستخدم لإجراء مختلف التجارب التي يمكن أن تشارك فيها كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وبالدرجة الأولى البلدان النامية التي لا تمتلك أموالا لتطوير البرنامج الفضائي الخاص بها. وأضافت قائلة: "ننوي تمكين تلك الدول من الدخول في الفضاء الكوني القريب على أساس التعاون الدولي".

ويفترض أن تقوم الجهات المانحة والدول المعنية بتمويل هذا المشروع.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف