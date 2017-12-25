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سيارة تسلا إلى الفضاء (صورة)

الفضاء

سيارة تسلا إلى الفضاء (صورة)
IXBT.com
Tesla Roadster
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نشر مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون موسك عبر حسابه على "إنستغرام" صورة فوتوغرافية لسيارة "Tesla Roadster" التي ستطلق إلى المريخ.

وأعلن موسك أن موسيقى أغنية دافيد بوي "Space Oddity" ستصدح داخل السيارة أثناء إطلاقها.

وسيحمل صاروخ "Falcon Heavy" فائق الثقل تلك السيارة باتجاه المريخ.

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وقال موسك إن وحدات حديدية أو خرسانية توضع عادة داخل الصاروخ لمحاكاة الحمولة. لكن الشركة قررت استخدام السيارة لتلعب دور الحمولة.

وكان موسك قد أعلن، في ديسمبر الجاري، أن صاروخ "Falcon Heavy" فائق الثقل سيطلق، في يناير المقبل، من رأس كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن صاروخ "Falcon Heavy" صنع على أساس صاروخ "فالكون 9" المستخدم حاليا. ويتوقع أن يكون بوسعه أن يحمل إلى مدار حول الأرض ما يزيد عن 54 طنا من الحمولة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

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