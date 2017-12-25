"رجل الثلج" في الفضاء!

نشرت وكالة ناسا صورة تبين ظهور "رجل الثلج" على سطح كويكب، وذلك بسبب تأثير الاصطدامات مع أجسام فضائية أخرى.

والتُقطت الصورة التي شاركتها الوكالة الأمريكية هذا الأسبوع، من قبل المركبة الفضائية Dawn عام 2011، حيث تظهر الدوائر الثلاث المختلفة في الحجم على سطح الكويكب، لتشكل "رجل الثلج" المعروف على الأرض.

وغردت ناسا على تويتر، قائلة "هل تريد بناء رجل الثلج؟"، في إشارة إلى الأغنية الشعبية من الفيلم الشهير "Frozen".

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

ويذكر أن بعثة Dawn انطلقت في عام 2007، وحلقت في مدار العملاق Vesta بين عامي 2011 و2012. وتقوم المركبة حاليا باستكشاف الكوكب القزم Ceres، وتواصل جمع المعلومات الهامة لفهم الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية.

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وكشفت وكالة ناسا إلى جانب صورة كويكب "رجل الثلج"، عن العديد من الصور الأخرى التي تُظهر وجود أشكال يمكن التعرف عليها في عوامل أخرى، بما في ذلك "وجه مبتسم".

وكشفت صورة التُقطت عام 2015 من قبل جهاز استطلاع المريخ التابع لناسا، الذي كان موجودا في مدار الكوكب الأحمر منذ 10 مارس 2006، عن وجود ميزة تشبه الوجه في أحد مواقع الرصد العديدة، ضمن الغطاء للقطب الجنوبي (SPRC) على المريخ.

وكشفت وكالة ناسا هذا الأسبوع أن الأرض على موعد مع مرور كويكب حجمه 700 متر بمحاذاتها، يبدو شكله شبيها بالجمجمة. ومرت الصخرة الفضائية التي تسير بسرعة 125 ألف كلم/ الساعة، لأول مرة بالقرب من الأرض على بعد 499 ألف كلم، في 31 أكتوبر 2015، خلال احتفالات الهالوين.

والآن، يبدو أن الكويكب سيعود في نوفمبر 2018، ما يتيح للعلماء فرصة أخرى لدراسة هذه الظاهرة الغريبة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا