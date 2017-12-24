روسيا تتصدر الاكتشافات الفيزيائية لعام 2017

أصدرت مجلة "Science" العلمية قائمة بأهم الاكتشافات العلمية التي احتل فيها العلماء الروس في مجال الفيزياء الصدارة للعام 2017.

وأعلنت المجلة العلمية أن اكتشاف علماء الفيزياء الروس لموجات الجاذبية التي ولدت في فترة اندماج النجوم النيوترونية في مجرة " NGC 4993 "، يعد أهم اكتشاف في عالم الفيزياء لعام 2017.

وقالت "Science" في مقالتها: "إذا كان اكتشاف موجات الجاذبية، في سبتمبر عام 2015، خرقا وانتصارا للأوساط العلمية في العالم في ذلك الحين، فإن اكتشاف علماء الفيزياء والفلك الروس والأجانب للموجات الجاذبية هذا العام يعد انتصارا للعلم والعلماء لا يضاهيه انتصار، لصعوبة رصد هذه الحالة الفريدة (اصطدام النجوم) بمثل هذه الدقة، والتي درسها حينها أكثر من 70 عالما من جميع أصقاع الأرض".

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يذكر أن علماء الفيزياء والفلك من جامعة موسكو الحكومية ومن معهد نيجني نوفغورود للفيزياء التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لعبوا دورا كبيرا في إنشاء وتشغيل أجهزة الكشف في مرصد " LIGO ".

وتم هذا الاكتشاف، في 17 أغسطس الماضي، في مرصد "LIGO" (مرصد للأمواج الثقالية)، زمن انطلاق شرارة الموجات الجاذبية إثر اندماج نجمين نيترونيين في مجرة " NGC 4993 " القريبة نسبيا من مجرتنا، ضمن كوكبة (الشجاع) التي تبعد عن الأرض 130 مليون سنة ضوئية.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو