ناسا تعتزم إطلاق مسبار إلى قمر زحل

قررت وكالة "ناسا" الأمريكية إطلاق مسبارها التالي إلى قمر زحل تيتان أو مذنب "تشوروموف-غيراسيمينكو"، وذلك في إطار برنامج "New Frontiers" الأمريكي لدراسة الفضاء البعيد.

أعلن ذلك توماس تسوربوخن، مدير الإدارة العلمية لـ "ناسا" في مؤتمر صحفي عقد، يوم الأربعاء 20 ديسمبر.

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وقال تسوربوخن إن مشروعي إرسال المسبار إلى إحدى الوجهتين فازا في مسابقة "ناسا" التي يتوجب عليها، في يوليو عام 2019، أن تختار أحدهما لتحقيقه. أما العدد الإجمالي للمشاريع المشاركة في المسابقة فبلغ 12 مشروعا. فيما يتوقع إطلاق المشروع الفائز عام 2025.

ويقضي مشروع زيارة مذنب "تشوروموف-غيراسيمينكو" بأخذ عينات التربة من سطحه ونقلها إلى الأرض.

أما زيارة قمر زحل تيتان فتقضي بنقل طائرة خاصة رباعية المراوح إليه لتقوم بدراسة مختلف مناطقه.

كما يخطط لأن يدرس المسبار المكونات الكيميائية لـ تيتان، الذي اكتُشف تحت سطحه مؤخرا، محيط على عمق 100 كيلومتر ومئات البحيرات و3 بحار في قطبيه.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف