وقالت الوكالة في منشور على قناتها في تليغرام:"تم الانتهاء من اختبارات محرك RD-191M الجديد. هذا المحرك فيه حجرة احتراق واحدة ويعمل بالوقود السائل، ومخصص لصواريخ Angara-A5M الروسية التي ستطلق من مجمع Amur الفضائي".

وأشارت الوكالة إلى أن RD-191M يعمل بالكيروسين والأوكسجين السائل، وهو عبارة عن نسخة مطورة من محركات RD-191 التي طورتها روسيا سابقا لصواريخ Angara، لكنه يوفر عزم دفع أكبر بنسبة 10%، الأمر الذي سيجعل صواريخ Angara-A5M قادرة على نقل حمولات كبيرة إلى الفضاء، إذ يفترض أن تستعمل هذه الصواريخ في إطلاق وحدات المحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS).

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وتمتلك روسيا حاليا عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 متوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B فائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.

المصدر: تاس