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    الفضاء
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 00:18 GMT

    روسيا تستكمل اختبار محرك جديد لصواريخ Angara-A5M الثقيلة

    أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها استكملت الاختبارات على محرك جديد مخصص لصواريخ Angara-A5M الفضائية الثقيلة.

    روسيا تستكمل اختبار محرك جديد لصواريخ Angara-A5M الثقيلة
    alixei filipov / Sputnik

    وقالت الوكالة في منشور على قناتها في تليغرام:"تم الانتهاء من اختبارات محرك RD-191M الجديد. هذا المحرك فيه حجرة احتراق واحدة ويعمل بالوقود السائل، ومخصص لصواريخ Angara-A5M الروسية التي ستطلق من مجمع Amur الفضائي".

    وأشارت الوكالة إلى أن RD-191M يعمل بالكيروسين والأوكسجين السائل، وهو عبارة عن نسخة مطورة من محركات RD-191 التي طورتها روسيا سابقا لصواريخ Angara، لكنه يوفر عزم دفع أكبر بنسبة 10%، الأمر الذي سيجعل صواريخ Angara-A5M قادرة على نقل حمولات كبيرة إلى الفضاء، إذ يفترض أن تستعمل هذه الصواريخ في إطلاق وحدات المحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS).

    وتمتلك روسيا حاليا عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 متوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B فائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.

    المصدر: تاس

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