انقطاع الاتصال بوحدة SLIM القمرية اليابانية

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، أن وحدة SLIM القمرية توقفت عن إرسال الإشارات، وباءت جميع المحاولات للتواصل معها بالفشل.

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وجاء في بيان الوكالة: "حاولنا من ليلة 21 يونيو إلى صباح 27 يونيو،الاتصال بوحدة SLIM، ولكن يتعذر تأكيد إرسال SLIM موجات الراديو. وحدة SLIM لم تكن مخصصة في الأصل للاستخدام ليلا ولكن تمكّنا من الحصول على جميع البيانات اللازمة قبل بداية الليلة القمرية الأولى، أي أن هذا الوضع لن يؤثر سلبا على نتائج مشروع SLIM، كما أننا بدأنا بسرعة في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن".

تجدر الإشارة إلى أن وحدة SLIM القمرية اليابانية هبطت على سطح القمر في 20 يناير 2024، ولكن تم إيقاف تشغيلها بعد ذلك بسبب مشكلات في تلقي الطاقة من الخلايا الشمسية وكانت تعمل ببطارية مدمجة. ولكن في 29 يناير عادت الوحدة للعمل بعد تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على القمر، وبعد ذلك تم تصوير المنطقة المحيطة باستخدام كاميرا طيفية خاصة.

ومهمة وحدة SLIM التي ارتفاعها 2.4 متر وتزن 200 كلغ، هي دراسة الفوهات المنتشرة على سطح القمر باستخدام تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في التعرف على الوجوه. كما تسمح الأجهزة المثبته عليها بتحديد تركيز الحديد والعناصر الأخرى في الصخور القمرية.

المصدر: تاس