شركة روسية تخطط لإنتاج قمرين صناعيين أسبوعيا

أعلنت شركة "Gazprom SPKA" الروسية أنها تخطط لافتتاح مصنع جديد لصناعات الفضاء، وإنتاج قمرين صناعيين في هذا المصنع أسبوعيا.

وحول الموضوع قال النائب الأول لمدير الشركة، سيرغي ماسالوف:"مصنعنا الجديد المخصص لتصنيع الأقمار الصناعية سيبدأ عمله في يونيو 2025، ومن المخطط أن يكون هذا المصنع قادرا على إنتاج قمرين صناعيين أسبوعيا".

وأضاف:"في أغسطس 2025 من المفترض أن يقوم الخبراء في المصنع بتطوير واختبار قمرين صناعيين صغيرين، وهذا يعني انطلاق عمليات الإنتاج في المصنع".

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وأشار ماسالوف إلى أن الأقمار الصناعية الأولى التي سينتجها المصنع سيتم تطويرها في إطار التعاون مع عدد من الشركات الخاصة، ويجري التفاوض حاليا مع عدة شركات للوصول إلى الأهداف الموضوعة في خطط الإنتاج للعام القادم.

وGazprom SPKA التي تأسست عام 2015 هي شركة تجارية تابعة لمؤسسة "غازبروم" الروسية، وتعمل في مجال تصميم وتجميع واختبار تكنولوجيا الفضاء.