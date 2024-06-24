الصين وفرنسا تطلقان قمرا صناعيا للبحوث

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن إطلاق الصين وفرنسا القمر الصناعي SVOM "تلسكوب"، مهمته دراسة انبعاثات أشعة غاما.

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ويشير بيان المؤسسة إلى أن صاروخ النقل Changzheng-2C أطلق يوم السبت 22 يونيو، في الساعة 15 بالتوقيت المحلي (10 بتوقيت موسكو)، من مطار شينتشانغ الفضائي، الذي وضع القمر التلسكوب في مداره المقرر بنجاح.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، هذا القمر هو ثمرة حوالي 20 عاما من العمل المشترك بين الصين وفرنسا. والمهام الرئيسية لهذا القمر هي البحث وتحديد مواقع انبعاث موجات أشعة غاما ودراسة خصائص إشعاعها الكهرومغناطيسي ودراسة الطاقة المظلمة وتطور الكون بمساعدة هذه الانبعاثات وغيرها.

ويقول الباحث الصيني وي جيانيان: "عادة ما تكون انبعاثات أشعة غاما قصيرة المدة، ولكنها أقوى الأحداث الانفجارية في الكون منذ الانفجار الكبير وتحدث أثناء انهيار النجوم الضخمة أو اندماج النجوم الثنائية المدمجة. وسوف تساعدنا الدراسة الدقيقة لانفجارات أشعة غاما على فهم بعض الأسئلة العلمية الأساسية".

ووفقا للمصممين هذا القمر مجهز بـ4 أجهزة- 2 للصين و2 لفرنسا.

المصدر: نوفوستي