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ماسك يؤكد أنه لم يجد دليلا واحدا على وجود حياة لكائنات فضائية خارج الأرض

الفضاء

ماسك يؤكد أنه لم يجد دليلا واحدا على وجود حياة لكائنات فضائية خارج الأرض
Globallookpress Yolanda Ruiz
رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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أكد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال مؤتمر عقد في لوس أنجلوس الأمريكية أنه لم يعثر على دليل مقنع على وجود حياة خارج كوكب الأرض.

كما قال إنه لا يعرف شيئا عن الأجهزة التي يتم إنشاؤها والتحكم فيها بواسطة كائنات ذكية من خارج كوكب الأرض.

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وأشار ماسك إلى أن شركته SpaceX أطلقت نحو 6 آلاف قمر صناعي. مضيفا: "لم نضطر مطلقا إلى المناورة بسبب أجسام طائرة مجهولة، ولا مرة واحدة. لذلك لا أرى أي دليل على وجود كائنات فضائية".

واعتبر أنه حتى لو أرسلت البشرية سفنا فضائية لدراسة الكون، فإنها في أحسن الأحوال ستكون قادرة على العثور على بقايا الحضارات التي اختفت منذ فترة طويلة.

وتابع: "إذا كان لدى أي شخص دليل على وجود كائنات فضائية، وليس فقط مجرد بقع ضبابية، فأنا أود رؤيته، والتعرف عليه. لكنني لا أعتقد أنه هناك أي شيء".

المصدر: لينتا. رو

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