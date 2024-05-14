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العلماء الروس يرصدون توهجا شمسيا قويا صباح اليوم

الفضاء

العلماء الروس يرصدون توهجا شمسيا قويا صباح اليوم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو أن العلماء التابعين له رصدوا توهجا شمسيا قويا، حدث صباح اليوم، الثلاثاء.

وجاء في تقرير صادر عن المعهد:"يوم الثلاثاء 14 مايو الجاري، وفي تمام الساعة 05:09 بتوقيت موسكو، تم رصد توهج شمسي قوي المستوى X1.7. التوهج رصد في مجموعة البقع الشمسية 3664 (S17W89)، واستمر لمدة 16 ثانية، وتسبب بخلل في بعض أنظمة الاتصالات اللاسلكية".

وأشار التقرير إلى أن الخطر الناجم عن تيارات البروتونات النشطة الناتجة عن التوهجات الشمسية حاليا هو عند المستوى S2 (معتدل).

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وتجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية كان قد رصد توهجا شمسيا قويا يوم الأربعاء الماضي أيضا، وخلال الأسبوعين الماضيين تم رصد 14 توهجا شمسيا من المستوى " X" وعدد من التوهجات من المستوى " М".

المصدر: تاس

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