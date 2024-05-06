الصين تأمل جمع تربة عمرها مليارات السنين من القمر

يأمل العلماء الصينيون أن يجلب المسبار Chang’e-6 إلى الأرض عينات من تربة الجانب الآخر للقمر عمرها حوالي 4 مليارات سنة.





ويشير غي بينغ، نائب مدير مركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء في إدارة الفضاء الوطنية الصينية في حديث للصحفيين، إلى أنه في حال نجاح مهمة المسبار Chang’e-6 الذي أطلق يوم الجمعة 3 مايو 2024 فإنه لأول مرة في تاريخ البشرية سيجلب إلى الأرض عينات من تربة الجانب الآخر للقمر.

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ويقول: "يبلغ العمر الجيولوجي للعينات القمرية التي جمعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا حوالي 3 مليارات سنة. ويبلغ العمر الجيولوجي للعينات التي جمعها المسبار الصيني Chang'e-5 في عام 2020 حوالي 2 مليار سنة. والآن نتوقع أن يجلب المسبار Chang'e-6 عينات عمرها حوالي 4 مليارات سنة".

ويضيف: "نعتقد أن جمع عينات التربة القمرية من العصور الجيولوجية المختلفة ومن مناطق مختلفة من القمر ودراستها في المختبر له قيمة وأهمية كبيرة لكي تحصل البشرية جمعاء على معلومات وافية ومكتملة عن القمر وفهم عميق لتاريخه وبنيته وتطوره، وحتى أصل المنظومة الشمسية".

ووفقا له، الهدف الأساسي في مهمة المسبار Chang'e-6 هو جلب حوالي 2 كلغ من تربة الجانب الآخر للقمر الأقدم من جانبه المرئي الذي جلبت منه جميع عينات تربة القمر إلى الأرض.

ومن المخطط له أن يهبط المسبار Chang'e-6 الذي تستمر مهمته 53 يوما، في منطقة أيتكين في القطب الجنوبي للقمر، التي هي حوض تصادم تقع في جنوب جانبه الآخر وهي أكبر حفرة معروفة على القمر يبلغ قطرها 2.4 ألف. كلم.

المصدر: نوفوستي