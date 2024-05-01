اليابان تخطط لإطلاق صاروخ H3 مع قمر صناعي إلى الفضاء

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها تخطط لإطلاق صاروخ من نوع H3 مع قمر صناعي إلى الفضاء.

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وقال بيان صادر عن الوكالة:"تخطط (JAXA) لإطلاق صاروخ H3 من مركز إطلاق تانيغاشيما الفضائي في 30 يونيو القادم".

وأضاف البيان:"الصاروخ سيحمل إلى المدار قمر ALOS-4 المخصص لدراسة تأثير الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأمطار القوية، وعملية الإطلاق هذه ستكون ثالث عملية تنفذها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية لصواريخ H3".

وفي مارس 2023 نفّذت (JAXA) أول إطلاق لصاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي، لكن العملية أوقفت بعد دقائق من تحليقه بسبب عدم عمل محركات المرحلة الثانية فيه، وتم إسقاط الصاروخ في البحر شرق الفلبين، وفي فبراير الماضي نفذت عملية إطلاق ناجحة لهذا النوع من الصواريخ.

وتعتبر صواريخ H3 الحديثة أكبر صواريخ فضاء يابانية الصنع تعمل بالوقود السائل، وطوّرت بالتعاون ما بين Mitsubishi Heavy Industries و(JAXA)، لتحل محل صواريخ H-2A المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية، وصواريخ H-2B التي صممت لتطلق نحو المحطة الفضائية الدولية، ويبلغ طول كل صاروخ من هذه الفئة 63 مترا، وقطره 5.2 م، ويتوقع أن تكون هذ الصواريخ قادرة على نقل حمولات تصل إلى 6.5 طن إلى مدرات الأرض.

المصدر: تاس