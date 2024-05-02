"الخامس من نوعه".. التلسكوب الفضائي الروسي يكمل مسحا آخر للسماء بأكملها

أعلن معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن التلسكوب الروسي ART-XC المثبت على المرصد الفضائي Spektr-RG أكمل مسحا جديدا كاملا للسماء في نطاق الأشعة السينية.





وجاء في بيان المعهد: "جرى المسح الكامل الخامس للكرة السماوية في الفترة من 19 أكتوبر 2023 إلى 24 أبريل 2024. وعلى عكس عمليات المسح السابقة، تم الآن تعديل برنامج العمل بحيث تتاح لفريق المشروع الفرصة للتوقف مؤقتا ومراقبة الأجسام المثيرة للاهتمام التي تظهر بشكل غير متوقع في الكرة السماوية".

إقرأ المزيد

ومن المقرر وفقا للبيان، أن يبدأ التلسكوب الروسي في بداية شهر مايو المقبل في عملية المسح السادسة للكرة السماوية، لأنه حاليا يرصد المستعر الأعظم SN2024ggi.

ويشير ألكسندر لوتوفينوف نائب رئيس المعهد، المدير العلمي للتلسكوب إلى أن التعاون بين المتخصصين في المعهد وشركة لافوتشكين للبحث والإنتاج يسمح بتكييف برنامج المراقبة في غضون ساعات لرؤية الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام.

ويقول: "يسمح هذا للتلسكوب ART-XC بالحصول على نتائج بمقاييس عالمية في الوقت الفعلي عبر الإنترنت، على غرار مراصد الأشعة السينية الأخرى العاملة في الفضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الفضائي Spektr-RG تم تصنيعه من قبل شركة لافوتشكين التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" وبمشاركة ألمانيا كجزء من برنامج الفضاء الروسي بطلب من أكاديمية العلوم الروسية. وقد وصل في نهاية شهر أكتوبر عام 2019 إلى مداره التشغيلي الواقع عند نقطة L2 Lagrange، ومهمته هي إجراء مسح كامل للسماء عبر نطاق واسع من الطاقة بحساسية عالية ودقة زاوية.

المصدر: تاس