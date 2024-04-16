روسيا تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء الخفيفة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير جيل جديد من صواريخ الفضاء الخفيفة.

وقال مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء لوكالة "تاس" الروسية:"يعمل الخبراء في معهد موسكو للهندسة الحرارية على تطوير جيل جديد من الصواريخ الفضائية الخفيفة، هذه الصواريخ ستطور على أساس صواريخ Topol-M البالستية".

وأضاف:"صواريخ Start-1M الجديدة ستكون قادرة على نقل حمولة وزنها 500 كلغ إلى المدار الأرضي المنخفض، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

وفي 12 أبريل الجاري ذكر وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف أن الإطلاق الأول لصواريخ Start-1M الروسية الجديدة من المفترض أن يتم عام 2026.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد طورت سابقا صواريخا فضائية خفيفة من فئة "Start-1"، وما بين عامي 1993 و2006 نفذت 7 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ، 2 من قاعدة بليسيتسك الفضائية، و5 عمليات تم تنفيذها من مطار فوستوتشني الفضائي.

المصدر: تاس