منح رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا وسام "بطل بيلاروس" (فيديو)

تم منح رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا وسام "بطل بيلاروس" بعد انتهاء رحلتها الفضائية، وعند وصولها إلى العاصمة البيلاروسية، مينسك.

وقدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لرائدة الفضاء وسام "بطل بيلاروس" وبطاقة رائد الفضاء في حفل أقيم بقصر الاستقلال في عاصمة بيلاروس مينسك، وذلك بحضور عدد من منظمي الرحلة الفضائية والمشاركين في إعدادها، وكذلك والدا رائدة الفضاء، حيث تسلما رسالة شكر موقعة باسم الرئيس البيلاروسي.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 25" المأهولة انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية في 23 مارس الماضي، وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو والرائدة البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا ورائدة أمريكية. واستغرقت الرحلة 14 يوما، قضت فاسيليفسكايا منها 12 يوما على متن محطة الفضاء الدولية، حيث نفذت برنامج التجارب الفضائية الذي أعدته أكاديمية العلوم البيلاروسية بالتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية.

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جدير بالذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هو الذي بادر بطلب مشاركة بيلاروس في البرنامج الفضائي الروسي وطرح فكرة قيام رائدة الفضاء البيلاروسية برحلة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي