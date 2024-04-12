"روس كوسموس": الرحلات الفضائية إلى محطة الفضاء الروسية المستقبلية ستستغرق 8 أشهر

سيكون بإمكان طاقم محطة الفضاء الروسية المستقبلية الإقامة على متن تلك المحطة لمدة 8 أشهر، لكن في المرحلة الأولى لاستثمار المحطة غير مخطط لإجراء تلك الرحلات الفضائية الطويلة الأمد.

وقال مدير المعهد الروسي للدراسات الطبية والحيوية أوليغ أورلوف في مؤتمر صحفي عقد أمس في وكالة "تاس" الروسية:" لقد شاركنا في وضع مشروع تصميمي للمحطة ونشارك الآن في إعداد مشروعها التقني. ووفقا لتوصياتنا فإن أفراد طاقم محطة الفضاء الروسية يمكن أن يبقوا على متنها حتى 8 أشهر. لكن سيتم ذلك في المراحل اللاحقة لاستثمار المحطة".

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وقال أورلوف إن الرحلات الفضائية الطويلة الأمد لن تجري إلا بعد وصول كل وحدات المحطة إلى المدار ونقل الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء التجارب التي ستهدف في الأساس إلى تطوير التقنيات اللازمة لإعداد الإنسان للرحلات الفضائية إلى القمر والفضاء السحيق.

ويخطط، حسب أورلوف، لأن يوضع في المحطة على وجه الخصوص، جهاز طرد مركزي قصير المدى، مما يسمح بدراسة تأثير الجاذبية الاصطناعية على جسم الإنسان.

وأعلن كبير مصممي أجهزة التدريب الفضائي فلاديمير خريبونوف أن مجمع تدريب رواد الفضاء على استخدام محطة الفضاء الروسية المستقبلية يخطط لإطلاقه بحلول عام 2027. وحسب الخبير فإن مجمع التدريب سيحتوي على عدة وحدات تحاكي وحدات محطة الفضاء كلها. وأضاف أن مجمع التدريب على استخدام المركبة المأهولة التي ستنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الروسية سيكون جاهزا بحلول عام 2025.

المصدر: تاس