كيف يبدو الكسوف الكلي للشمس من الفضاء؟ (فيديو)

شارك رواد الفضاء لقطات مذهلة لكسوف الشمس، على ارتفاع 400 كم تقريبا، مع توهج هالة الشمس على طول مسار الكسوف من المكسيك إلى الساحل الشرقي لكندا عبر الولايات المتحدة.

ورصد رواد المحطة الفضائية المدارية الكسوف الرائع مع انتشار ظل القمر عبر سطح كوكب الأرض.

Ever seen a total solar #eclipse from space?



Here is our astronauts' view from the @Space_Stationpic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz — NASA (@NASA) April 8, 2024

واستعدت ناسا لهذه اللحظة منذ أشهر، حيث عدّلت مسار المحطة ببطء لوضعها في مكانها الصحيح يوم 8 أبريل.

View of the eclipse from orbit

pic.twitter.com/2jQGNhPf2v — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

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ونشرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي رسما متحركا للحدث بأكمله، حيث تم تجميعه من صور التقطها أحد أقمار الطقس المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

كما نشر إيلون موسك فيديو توثيقي للحدث من الفضاء، كاتبا على موقع X: "منظر الكسوف من المدار".

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر أمام الشمس، فيحجب معظم ضوءها.

وشهد سكان الولايات المتحدة المتجاورة كسوفا كليا للشمس لن يتكرر قبل عشرين عاما أخرى. لكن سكان غرينلاند أو أيسلندا أو إسبانيا أو روسيا أو البرتغال سيشهدون كسوفا كليا في عام 2026.

الجدير بالذكر أن تقاعد المحطة الفضائية قد يتم في عام 2030 تقريبا.

المصدر: ساينس ألرت