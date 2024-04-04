روسيا.. ابتكار معجل بلازما للرحلات بين الكواكب

ابتكر خبراء مؤسسة "روساتوم" معجل بلازما الذي هو "قلب" نموذج أولي لمحرك بلازما صاروخي للرحلات بين الكواكب، ما يسمح لروسيا بالارتقاء إلى مستوى جديد في استكشاف الفضاء.

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وجاء في بيان المؤسسة: "تم صنع معجل بلازما بمجال مغناطيسي خارجي لنموذج أولي لمحرك بلازما صاروخي مع زيادة في مؤشرات الدفع (6 نيوتن على الأقل) ونبض محدد (100 كم / ثانية على الأقل). متوسط ​​قوة مثل هذا المحرك الذي يعمل بنظام النبض الدوري يمكن أن يصل إلى 300 كيلو واط".

ويضيف: "سيسمح إنشاء محرك بلازما صاروخي بقوة عدة مئات من الكيلو واط في المستقبل لروسيا بتحقيق الريادة التكنولوجية في هذا المجال والارتقاء إلى مستوى جديد من استكشاف الفضاء، والقيام برحلات بين الكواكب، بالإضافة إلى التبادل المنتظم للبضائع بين الأرض والقمر".

المصدر: نوفوستي