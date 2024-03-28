صورة مذهلة للثقب الأسود في قلب مجرتنا

كشف فريق من العلماء عن صورة جديدة مذهلة للثقب الأسود الموجود في وسط مجرتنا "درب التبانة".

وتقدم الصورة رؤية جديدة للثقب الأسود الهائل Sagittarius A*، حيث تظهر بنية المجال المغناطيسي حول الثقب الأسود، ما قد يكشف عن تدفق مخفي من الغاز والطاقة.

وأطلق العلماء الصورة كجزء من تعاون Event Horizon Telescope (EHT)، الذي أنتج أول صورة لثقب أسود (M87*) في عام 2019 من قلب مجرة Messier 87، وتبعها صورة للثقب في قلب مجرتنا في عام 2022.

Breaking news: the Event Horizon Telescope team unveils strong magnetic fields spiraling at the edge of Milky Way’s central black hole, Sagittarius A*. This new image suggests that strong magnetic fields may be common to all black holes.



#OurBlackHole#SgrABlackHolepic.twitter.com/BV8eON4Jhc — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) March 27, 2024

وتعرف مجرة درب التبانة بكونها أصغر بألف مرة من مجرة Messier 87. لكن الصورة الجديدة تكشف عن تشابه ملحوظ بين المجرتين مع وجود هياكل مجال مغناطيسي مشابهة، ما يدل على أن هذه العمليات قد تكون متجانسة عبر الثقوب السوداء.

وتظهر الصورة، التي شوهدت في الضوء المستقطب لأول مرة، دوامات برتقالية حول الثقب الأسود. وللمقارنة، يأتي الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية متذبذبة أو متحركة تسمح لنا برؤية الأشياء، بينما الضوء المستقطب يتضمن اهتزاز كل من المجالين الكهربائي والمغناطيسي في مستوى واحد.

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وعلى الرغم من أنه يحيط بنا، إلا أن عيون الإنسان لا تستطيع تمييزه عن الضوء الطبيعي.

وتعطي الجسيمات حول الثقوب السوداء، التي تدور حول خطوط المجال المغناطيسي، نمطا من الاستقطاب، ما يسمح لعلماء الفلك برؤية ما يحدث في مناطق الثقب الأسود بمزيد من التفصيل ورسم خريطة لخطوط المجال المغناطيسي.

وقالت سارة إيساون، من برنامج ناسا Hubble Fellowship Program Einstein، والتي شاركت في قيادة المشروع: "ما نراه الآن هو أن هناك مجالات مغناطيسية قوية وملتوية ومنظمة بالقرب من الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة. يتمتع Sagittarius A* ببنية استقطاب مشابهة لتلك التي شوهدت في الثقب الأسود M87* الأكبر والأقوى، وتعلمنا أن المجالات المغناطيسية القوية والمنظمة تلعب دورا حاسما في كيفية تفاعل الثقوب السوداء مع الغاز والمادة المحيطة".

وقال زيري يونسي، من جامعة كوليدج لندن، والعضو في تعاون EHT: "من المثير للغاية رؤية الصور المستقطبة الأولى للثقب الأسود في قلب مجرتنا".

يذكر أن تعاون EHT يضم أكثر من 300 باحث من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

ويعمل التعاون الدولي على التقاط صور الثقب الأسود الأكثر تفصيلا على الإطلاق، من خلال إنشاء تلسكوب افتراضي بحجم الأرض.

نُشرت النتائج في مجلة The Astrophysical Journal Letters.

المصدر: إندبندنت