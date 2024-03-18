ذكرت صحيفة Yomiuri أن اليابان تخطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر في إطار برنامج Artemis.

وجاء في منشور للصحيفة:"تعتزم اليابان إرسال اثنين من روادها إلى القمر بعد عام 2028 في إطار تعاونها مع الولايات المتحدة ضمن برنامج Artemis، وقد يتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر عقده في 10 أبريل القادم في واشنطن".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وفي إطار برنامج Artemis تخطط لرحلة، سيهبط فيها رواد فضاء على القمر في عام 2026، واعتبارا من عام 2028 من المتوقع أن يتم تنفيذ مثل هذه الرحلات الاستكشافية بانتظام، وبموجب اتفاقيات مسبقة مع اليابان يجب أن يشارك رائدان يابانيان في هذه الرحلات لتولي مهمة التحكم بمركبة Luna Cruiser القمرية التي تطورها شركات يابانية حاليا بقيادة Toyota Motor.

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور بالقرب من القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد ليهبطوا على سطح القمر.

وعام 2019 أعلنت طوكيو قرارها بالانضمام إلى برنامج Artemis الذي ستشارك فيه عدة بلدان أخرى أيضا.

المصدر: تاس