عالم غريب "مشوه" شبيه بالمشتري يستعد لمواجهة نهاية مأساوية

يواجه عالم فضائي "غريب" يشبه كوكب المشتري نهاية مأساوية، وقد "تشوه" بالفعل في انتظار تدميره بالكامل.

ويُعرف الكوكب باسم WASP-12b، ويصنف على أنه "مشتري حار"، وهي فئة من الكواكب الخارجية العملاقة الغازية الشبيهة بالمشتري من حيث الكتلة والحجم، لكنها تدور قريبة جدا من نجمها المضيف شديد الحرارة.

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واعتقد العلماء سابقا أن الكوكب سيصطدم بنجمه في نهاية المطاف خلال 10 ملايين سنة، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن ذلك سيحدث خلال ثلاثة ملايين سنة فقط بدلا من ذلك.

ووفقا للبيانات، فإن الكوكب مشوه بالفعل و"ممزق" بسبب قربه الشديد من نجمه.

وأوضحت ناسا أن "حرارة النجم الحارقة تجرد ببطء وتلتهم الغلاف الجوي للكوكب". وتابعت: "إن الجاذبية الشديدة تمد عملاق الغاز الساخن إلى شكل بيضة، بينما تعمل على تفكيك الكوكب ببطء. قريبا نسبيا سوف يلتهم النجم الجائع هذا الكوكب بالكامل".

واكتشف علماء الفلك الكوكب الخارجي (كوكب خارج نظامنا الشمسي) في عام 2008. وقدرت كتلته بنحو 1.5 مرة كتلة المشتري و1.9 مرة حجمه.

ويمر العام على هذا الكوكب سريعا، حيث يستغرق WASP-12b ما يزيد قليلا عن يوم واحد للدوران حول نجمه.

وتم اكتشاف هذا العملاق الغازي باستخدام طريقة "العبور"، وهي عندما يكتشف العلماء تعتيم ضوء النجم أثناء مرور الكوكب أمامه.

والآن قام العلماء بقياس "الاضمحلال المداري" للكوكب (التناقص المستمر والممتد على فترة طويلة)، وكشفوا أنه سيتهاوى نحو نجمه خلال ثلاثة ملايين سنة فقط.

وقال مؤلف الدراسة بيترو ليوناردي، من جامعة ترينتو، متحدثا إلى مجلة Universe Today، إن الكوكب WASP-12b "متطرف للغاية. إنه بالفعل جزء من فئة فرعية تسمى كواكب المشتري الحارة. الكوكب قريب جدا من نجمه المضيف، ويدور حوله في 1.09 يوما فقط وتبلغ درجة حرارة سطحه 2600 كلفن (4220 فهرنهايت / 2300 درجة مئوية). ونظرا لقربه الشديد من نجمه المضيف، يشعر الكوكب بجاذبية قوية تجرد جزءا من غلافه الجوي من المعادن الثقيلة، ما يخلق قرصا حول النجم".

نشرت هذه الدراسة في مجلة arXiv.

المصدر: ذي صن