تجميع رأس الصاروخ الفضائي الثقيل في مطار "فوستوتشني" بشرق روسيا

شهد مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي يوم 11 مارس بدء العمل على تجميع رأس صاروخ "أنغارا -آ5" الثقيل الذي يتوقع أن يطلق إلى الفضاء مطلع أبريل المقبل.

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وقد أفاد مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن المتخصصين في مركز "خرونيتشيف" العلمي الإنتاجي يعملون حاليا على تجميع الرأس الانسيابي للصاروخ الفضائي والذي يركب على وحدة التسريع.

وكان مدير عام "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد أعلن في أثناء لقائه الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منصة إطلاق صواريخ "أنغارا" الفضائية في مطار "فوستوتشني" جاهزة تماما. ويخطط لإطلاق أول صاروخ ثقيل من طراز "أنغارا" منها في مطلع أبريل المقبل.

وجدير بالذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الواعدة تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي تستخدم أنواعا من الوقود الصديقة للبيئة.

وقد تحقق إطلاق أول صاروخين من "أنغارا" الثقيل عامي 2014 و2020 من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

المصدر: تاس