لأول مرة.. عرض رسومات هندسية شارك في وضعها يوري غاغارين للمركبة الجوفضائية من طراز "يوغ ـ 1"

لأول مرة عرضت رسومات هندسية فريدة من نوعها ليوري غاغارين وزملائه للمركبة الجوفضائية من طراز "يوغ – 1" في الدار المركزية للطيران، أقدم متحف للطيران والفضاء في روسيا.

وقالت مديرة المتحف يوليا سيغورسكايا إن الدار المركزية للطيران تتضمن 25 رسما هندسيا، عرضت 12 رسما منها في مؤتمر " غاغارين – المسار التدريبي" العلمي والعملي، وذلك عشية إحياء الذكرى التسعين لميلاد رائد الفضاء الأول.

وتعود الرسومات الهندسية الفريدة إلى يوري غاغارين والدفعة الأولى من رواد الفضاء، وهم الطلاب في أكاديمية "جوكوفسكي" للهندسة الجوية.

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وأشارت سيغورسكايا إلى أن الرسومات الهندسية المعروضة لا تنتمي إلى غاغارين فحسب بل وإلى أعضاء آخرين في فريق رواد الفضاء، وكان كل من المشاركين مسؤولا عن إعداد قسم خاص به. وعلى سبيل المثال قام يوري غاغارين بحساب المسارات الديناميكية الهوائية لتلك المركبة الجوفضائية.

وأظهرت الرسومات حسابات معقدة، مثل التغيرات في مواصفات الطيران أثناء مرحلة تسارع المركبة الفضائية، ومواصفاتها عند دخول مدار الأرض، ورسم تخطيطي للقوى المؤثرة على الطائرة في إحدى مراحل الطيران، وما إلى ذلك. وكل الرسومات موضوعة بخط اليد وبالألوان، وقد استخدم رواد الفضاء الحبر الصيني وأقلام الرصاص المختلفة.

وقالت مديرة المتحف إن هناك في المجمل أكثر من 25 رسما هندسيا، وستة رسومات منها وضعها أول رائد فضاء، وبقية الرسومات وضعها رواد الفضاء فالنتينا تيريشكوفا، بوريس فولينوف، وفاليري بيكوفسكي، وبافيل بوبوفيتش، وإيفغيني خرونوف. بالإضافة إلى ذلك كشف المؤتمر عن نموذج أصلي للطائرة الجوفضائية من طراز "يوغ – 1"، بصفته شهادة التخرج لرواد الفضاء الطلاب في أكاديمية "جوكوفسكي".

المصر: تاس