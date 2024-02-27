مركبة "أوديسيوس" ترسل الصور الأخيرة للقمر قبل توقفها عن العمل

أرسلت مركبة الهبوط الخاصة "أوديسيوس"، صورها الأولى لسطح القمر من أقرب نقطة إلى القطب الجنوبي، حيث لم تصل إليه أي مركبة فضائية أخرى على الإطلاق.

وبحسب بيان نشرته شركة Intuitive Machines المطورة لـ"أوديسيوس"، والذي نشر يوم الاثنين 26 فبراير، أرسلت المهمة القمرية صورة التقطتها أثناء هبوطها العمودي في موقع الهبوط وأخرى بعد نحو 35 ثانية من انقلاب وحدة الهبوط القمرية واستقرارها على جانبها.

Our Lunar Reconnaissance Orbiter captured this image of @Int_Machines’ Odysseus on the Moon on Feb. 24 from an altitude of about 56 miles (90 km). Odysseus is the first U.S. spacecraft to land on the Moon since Apollo 17 in 1972. https://t.co/9cAXxuDX7Fpic.twitter.com/UCEL8Iar9B — NASA Moon (@NASAMoon) February 26, 2024

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

وتعثرت المركبة الفضائية التي طورتها شركة مقابل 118 مليون دولار، أثناء محاولتها الهبوط، فسقطت جانبا ولم تتمكن من أداء مهمتها التي كانت تتمثل في البحث عن المياه القمرية.

واستنادا إلى موقع الأرض والشمس، يتوقع المسؤولون أن توقف المركبة جميع عملياتها يوم الثلاثاء.

Odysseus continues to communicate with flight controllers in Nova Control from the lunar surface. After understanding the end-to-end communication requirements, Odysseus sent images from the lunar surface of its vertical descent to its Malapert A landing site, representing the… pic.twitter.com/CuCkOVvBqu — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

وتعد مركبة الهبوط أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، منذ رحلة أبولو في عام 1972، وكانت "أوديسيوس" على وشك أن تصبح أول مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص تهبط بنجاح على سطح القمر.

ووقعت ناسا عقدا مع الشركة التي يقع مقرها في هيوستن في عام 2021، والذي شهد إقلاع مركبة الهبوط على سطح القمر في 15 فبراير 2024.

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

وتم تجهيز "أوديسيوس" بأدوات للحفر في القمر، وجمع العينات وتحليلها بحثا عن علامات المياه التي سيستخدمها رواد فضاء "أرتميس 3" الذين من المقرر أن يصلوا إلى القمر عام 2026. ولكن، بعد فشل عملية الهبوط، لم تعد المهمة ممكنة.

وقالت الشركة إن "أوديسيوس" ما تزال تتواصل مع فريق الأرض وستستمر في جمع البيانات حتى يتوقف ضوء الشمس عن السطوع على الألواح الشمسية. وبالنظر إلى موقع الأرض والقمر، يتوقع المسؤولون أن يحدث ذلك صباح الثلاثاء.

ونظرا لأن المركبة مائلة، فلا يمكنها توفير الطاقة بشكل مستمر نظرا لبعدها عن الشمس. وأضافت Intuitive Machines التي أصبحت أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر والأولى من الولايات المتحدة منذ عام 1972، أن جميع حمولاتها الستة العلمية باستثناء واحدة كانت متجهة للأعلى ومستقبلة للاتصالات.

واستنادا إلى الصور التي التقطتها مركبة الاستطلاع القمرية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا (أو LRO اختصارا)، والتي تحلق في سماء المنطقة، هبطت "أوديسيوس" على بعد 1.5 كم من هدفها المقصود بالقرب من فوهة Malapert A، على بعد 300 كم فقط من القطب الجنوبي للقمر.

وتظهر إحدى اللقطات من LRO مركبة الهبوط كنقطة خافتة ومشرقة على سطح القمر.

Through the eyes of LRO 👀



On Feb. 24, @NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) spacecraft passed over and photographed the landing site of Intuitive Machines’ Nova-C lander, called Odysseus.



Check out the before and after imagery >> https://t.co/npUflLzxqepic.twitter.com/JzM0fuOswI — NASA Marshall (@NASA_Marshall) February 26, 2024

وفي حين أن عملية الهبوط فشلت، أشارت الشركة إلى أن "أوديسيوس" كشفت عن تسعة مواقع هبوط آمنة في منطقة القطب الجنوبي المستهدفة.

وقد تكون هذه المواقع غنية بالموارد، والتي كان من المقرر أن تقوم "أوديسيوس" بحفرها بحثا عن الماء لرواد الفضاء المستقبليين.

المصدر: ديلي ميل