مركبة "أوديسيوس" ترسل صور سيلفي مع الأرض في طريقها إلى القمر

التقطت المركبة الفضائية الروبوتية الخاصة "أوديسيوس" عددا من صور السيلفي المذهلة مع كوكب الأرض في الخلفية، بعد وقت قصير من إطلاقها نحو القمر.

وقالت شركة Intuitive Machines المالكة لمركبة الهبوط "أوديسيوس" (Odysseus)، وهي أول كيان خاص يهبط بمركبة فضائية على سطح القمر، إن الصور تم التقاطها بواسطة المركبة الروبوتية بعد انفصالها عن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 17, 2024

وأطلقت مركبة "أوديسيوس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا صباح الخميس 15 فبراير على متن صاروخ "فالكون 9".

وتعد "أوديسيوس" واحدة من أوائل مركبات الهبوط التي شاركت في برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لناسا، والذي يهدف إلى توصيل حمولات علمية وتكنولوجية إلى سطح القمر باستخدام شركاء تجاريين.

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ويمثل برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) مكونا رئيسيا لبرنامج "أرتميس" التابع لناسا الذي يخطط لإقامة وجود بشري مستدام على القمر، بإنشاء قاعدة مأهولة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بحلول نهاية عشرينيات القرن الحالي.

وتحمل مركبة الهبوط "أوديسيوس" ست تجارب وعروض تكنولوجية من ناسا، إلى جانب ست حمولات خاصة، في مهمتها الحالية IM-1، والمعروفة أيضا باسم مركبة الهبوط Nova-C.

ولم تكن مهمة IM-1 هي أول محاولة لبرنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية للانطلاق من الأرض، حيث كانت الرحلة الأولى لمركبة Peregrine، وهي مركبة هبوط على سطح القمر صنعتها شركة Astrobotic في بيتسبرغ، والتي انطلقت الشهر الماضي على متن صاروخ United Launch Alliance Vulcan Centaur.

وسارت عملية الإطلاق بشكل جيد، لكن Peregrine عانت من تسرب الوقود بعد وقت قصير من انفصالها عن المرحلة العليا للصاروخ. ولم تتمكن مركبة الهبوط من الوصول إلى القمر، لذلك قام القائمون عليها بتوجيهها إلى تدمير متحكم فيه في الغلاف الجوي للأرض في 18 يناير.

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وبالنسبة لمركبة "أوديسيوس"، فإن الرحلة تسير بسلاسة حتى الآن، وفقا لشركة Intuitive Machines، والتي أكدت أن المركبة سليمة وتتواصل مع مركز التحكم في المهمة في هيوستن بينما تتجه نحو القمر لمحاولة الهبوط المخطط لها في 22 فبراير.

وتعمل أنظمة "أوديسيوس" المختلفة بشكل طبيعي، بما في ذلك محركها، الذي اجتاز للتو اختبارا نهائيا في الفضاء السحيق.

وقالت الشركة في منشور على منصة "إكس": "أطلقت وحدات التحكم في الطيران في شركة Intuitive Machines بنجاح أول محرك يعمل بالميثان السائل والأكسجين السائل في الفضاء، ما أدى إلى استكمال تشغيل محرك مهمة IM-1. وقد شمل إطلاق المحرك هذا احتراق محرك الدفع الرئيسي بالكامل وخفض مستوى الخانق اللازم للهبوط على القمر".

وسيكون النجاح في محاولة الهبوط القادمة تاريخيا، حيث لم تهبط أي مركبة فضائية خاصة بهدوء على سطح القمر.

المصدر: سبيس