بوتين يمنح سيرغي كورساكوف لقب "بطل روسيا"

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح لقب "بطل روسيا" لرائد الفضاء، سيرغي كورساكوف.

وجاء في نص البيان الصادر عن الرئاسة الروسية:"منح الرئيس، فلاديمير بوتين لقب بطل روسيا لرائد الفضاء سيرغي كورساكوف. حصل كورساكوف على اللقب لشجاعته وبطولته التي ظهرت أثناء رحلته الطويلة إلى المحطة الفضائية الدولية".

ولد كورساكوف عام 1984 في مدينة فرونزي (بيشكيك حاليا)، بجمهورية قرغيزستان، وعام 2012 رشح ليكون عضوا في صفوف رواد الفضاء التابعين لوكالة "روس كوسموس" الروسية، وعام 2014 أصبح رائدا اختباريا تابعا لمركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء.

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وفي عام 2022 كان عضوا في البعثة التي أرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية، والتي ضمت أيضا رائدي الفضاء الروسيين، دينيس ماتفييف وأوليغ أرتيمييف، إذ بقي الرواد على متن المحطة 195 يوما وعادوا إلى الأرض في 29 سبتمبر 2022.

المصدر: تاس