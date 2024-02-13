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لقطة مميزة من إحدى صحاري الصين بعدسة رائد روسي

الفضاء

لقطة مميزة من إحدى صحاري الصين بعدسة رائد روسي
oleg kononenko/Roscosmos
صورة من المحطة الفضائية لمحطة جونما للطاقة الشمسية
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التقط الرائد الروسي أوليغ كونونينكو من المحطة الفضائية الدولية صورة مميزة تشبه "حصانا عملاقا" يظهر في صحراء بالصين.

وأشار كونونينكو إلى أن اللقطة التي تشبه الحصان هي لمحطة كهرباء جونما في صحراء كوبوتشي بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصين.

وقال:"ربما هذه المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صورة فريدة من المحطة الفضائية الدولية، ويظهر فيها هذا الحصان الرشيق المكون من ألواح الطاقة الشمسية، لقد التقطت عدستي هذه المحطة الضخمة للطاقة الشمسية التي تقع في صحراء كوبوتشي".

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وتعد محطة جونما للطاقة الشمسية جزءا من قاعدة دالاد للطاقة الكهروضوئية في صحراء كوبوتشي، والتي تعد سابع أكبر صحراء في العالم.

المصدر: تاس

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