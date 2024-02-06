بوتين يمنح دينيس ماتفييف لقب "بطل روسيا"

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح لقب "بطل روسيا" لرائد الفضاء دينيس ماتفييف.

وجاء في نص البيان الصادر عن الرئاسة الروسية:"منح الرئيس، فلاديمير بوتين لقب بطل روسيا لرائد الفضاء دينيس ماتفييف. مُنح ماتفييف هذا اللقب لشجاعته وبطولته التي ظهرت أثناء رحلته الطويلة إلى المحطة الفضائية الدولية".

ولد ماتفييف عام 1983 في لينينغراد (بطرسبورغ حاليا)، وعام 2006 أنهى دراسته في جامعة "باومان" التقنية الحكومية، حيث تم تدريبه في القسم العسكري بالجامعة.

إقرأ المزيد

وعام 2010 عمل كزميل أبحاث في صفوف رواد الفضاء الاختباريين في روسيا، وفي 2012 انضم إلى صفوف رواد الفضاء في وكالة "روس كوسموس"، وفي 2022 ذهب في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية برفقة رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ أرتيمييف، وسيرغي كورساكوف، إذ بقي الرواد على متن المحطة 195 يوما، وعادوا للأرض في 29 سبتمبر 2022.

المصدر: تاس