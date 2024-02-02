شظايا الكويكب الذي ضرب برلين تكشف أنه صخرة فضائية "نادرة للغاية"

تمكن فريق من العلماء والباحثين الهواة من تعقب شظايا كويكب ضرب الأرض فوق برلين، بألمانيا، في 21 يناير، والتي يبدو أنها "نادرة للغاية".

واحترقت شظايا الكويكب الصغير المسمى 2024 BX1 في السماء فوق برلين وتحولت إلى كرة نارية غير ضارة يوم الأحد (21 يناير) بعد ساعتين فقط من اكتشافها من قبل علماء الفلك.

"2024 BX1", so der lapidare Name des #Asteroid​en, der am vergangenen Wochenende über dem #Havelland verglüht ist. Ein Suchteam aus Polen und Studierende konnten jetzt auf einem Acker Teile des #Meteorit​en finden. Eine Sensation. pic.twitter.com/lEvY3uCoD1 — rbb|24 (@rbb24) January 27, 2024

The first meteorites from the asteroid 2024 BX1 (the Berlin fireball) that entered our atmosphere on January 20 were found. Fragments were located by Michał Nebelski, Kryspin Kmieciak and Kazimierz Magneto!#2024BX1#asteroidpic.twitter.com/hhwvA24sGY — Dr. Taha Shisseh (@TSpacechat) January 25, 2024

وعثر الباحثون والعلماء الهواة، الذين يبحثون عن الأجزاء المتبقية من الصخرة الفضائية حول برلين، على بعض الشظايا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ووجد الفريق، بما في ذلك عالم النيازك بيتر جينيسكينز، أن شظايا الصخور "نادرة للغاية" لأنها تشبه الصخور الموجودة على الأرض.

وتشكل مثل هذه الصخور الفضائية "النادرة للغاية" 1% فقط من جميع النيازك المعروفة.

2024 BX1 discovery, tracking, and observation during final Earth atmosphere entry as seen from the inside, in Oldenburg University. Enjoy!https://t.co/aKSw2UfPBppic.twitter.com/ikeEbn60l2 — IMO Meteor Org. (@IMOmeteors) January 24, 2024

There it is! 🙌 A team of researchers from the museum and its cooperation partners, among them @FU_Berlin and @DLR_de, have discovered suspected fragments of the astroid #2024BX1 today, both of them almost the size of a walnut: https://t.co/TvZSpG6RnM ☄️ #Sar2736#Havellandpic.twitter.com/5i29vY5YZM — Museum für Naturkunde Berlin (@mfnberlin) January 26, 2024

وتم اكتشاف الصخرة الفضائية التي يبلغ عرضها نحو متر واحد (3.3 قدم) من قبل عالم الفلك المجري كريستيان سارنيكزكي قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط من اصطدامها بالغلاف الجوي لكوكبنا، وفقا للاتحاد الفلكي الدولي.

وأكدت ناسا بعد ذلك اكتشاف الكويكب قبل نحو 20 دقيقة من الاصطدام.

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وعُرف الكويكب لأول مرة تحت اسمه المؤقت Sar2736، وتم التقاطه بالكاميرا عندما ظهر واختفى في السماء فوق برلين في حوالي الساعة 00:33 بالتوقيت العالمي.

وكانت رؤيته غير عادية لأن 99% من الكويكبات القريبة من الأرض التي يقل قطرها عن 30 مترا لم يتم اكتشافها بعد، وفقا لعلماء الفلك.

ومنذ اصطدام الصخرة الفضائية بكوكبنا، قام فريق متخصص مكون من نحو 12 إلى 21 فردا، بما في ذلك خبراء وطلاب من متحف التاريخ الوطني، بمسح الحقل بحثا عن الشظايا الصغيرة المتبقية، وفقا لما ذكره مركز البحث عن ذكاء خارج الأرض (SETI).

ومع ذلك، أثبت البحث أنه صعب في البداية، حيث كانت النيازك تحمل تشابها صارخا مع الصخور الأرضية الشائعة.

وتم العثور على جزء كبير من الشظايا لأول مرة يوم الخميس الماضي، ثم تم اكتشاف نيزكين آخرين يزنان 5.3غ و3.1غ على التوالي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الصدر: إندبندنت