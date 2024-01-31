قد يشكل خطورة.. كويكب قطره 500 متر يحلق بالقرب من الأرض في 2 فبراير

يحلق بالقرب من الأرض يوم الجمعة 2 فبراير كويكب قطره 500 متر، ونظرا لحجمه ومسار طيرانه يحتمل أن يكون خطيرا.

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ووفقا لخبراء مختبر تايبيه لعلم الفلك، تبلغ سرعة هذا الكويكب 18.2 كيلومتر في الثانية. وسوف يحلق الكويكب الذي يسمى 2008 OS7 في الساعة 17.40 بتوقيت موسكو من يوم الجمعة 2 فبراير على بعد 0.019 وحدة فلكية من الأرض (حوالي 2.785 مليون كيلومتر).أي أنه سيحلق خارج حدود الغلاف الجوي للأرض، وعموما لن يشكل خطورة.

وأدرج العلماء هذا الكويكب في قائمة الأجسام الفلكية التي يحتمل أنها تشكل خطورة على كوكب الأرض لأن قطره أكبر من 140 مترا، ويبعد مسار طيرانه أقل من 0.05 وحدة فلكية من الأرض.

ويذكر أن قائمة الأجسام الفلكية التي يحتمل أنها تشكل خطورة على الأرض تحتوي على 2349 كويكبا أكبرها 1999 JM8 الذي قطره حوالي 7 كلم. ومن المتوقع أن يحلق 18 منها في عام 2024 بالقرب من الأرض على مسافة أقل من 0.05 وحدة فلكية.

المصدر: تاس