ما حقيقة الدائرة السماوية الزرقاء التي رصدتها مركبة ناسا على سطح المريخ؟

كل يوم، ترسل المركبة الجوالة بيرسيفيرانس التي هبطت على المريخ في عام 2021، مجموعة كبيرة من الصور من سطح هذا الكوكب المدهش.

والكثير من هذه الصور تلتقط الصخور والغبار على سطح الكوكب الأحمر، ولكن هناك أيضا صور سيلفي للمركبة الجوالة واكتشافات غريبة في بعض الأحيان.

ومن بين إحدى الصور الغريبة التي كشفت عنها مركبة بيرسيفيرانس، يمكن رؤية شكل بيضوي أزرق باهت يطفو فوق السطح المغبر للكوكب الأحمر.

والتقطت هذه الصورة في تمام الساعة 2:48 مساء بتوقيت المريخ بواسطة كاميرا الملاحة اليمنى للمركبة الفضائية.

وألقى أحد الخبراء البريطانيين نظرة على هذا الجسم الغامض، والذي أشار إلى أنه ربما ليس من المريخ.

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وقال الأستاذ المساعد غرانت كينيدي من جامعة وارويك: "من المؤكد تقريبا أنه انعكاس داخلي داخل الكاميرا. من خلال الظلال الصخرية، فإن الشمس توجد في مكان ما أمام العربة الجوالة (في الأعلى وعلى اليسار قليلا)، لذلك من المحتمل أن يسلط الضوء مباشرة على العدسة أو داخلها".

ويتفق مع هذا الرأي الدكتور غريغ براون، عالم الفلك في مرصد غرينتش الملكي، والذي قال: "يبدو بالتأكيد وكأنه انعكاس داخلي في الكاميرا، وتحديدا الحيود (انحراف الضوء)، والذي من شأنه أن يؤدي إلى قوس قزح من الألوان التي نراها هنا. والاحتمال الآخر هو التقاط الضوء وإسقاط قوس قزح من الألوان على الأرض والذي تراه الكاميرا بعد ذلك، ولكن هذا يبدو أقل احتمالا لأنه من غير الواضح ما الذي يمكن أن يؤدي إلى مثل القوس قزح هذا على الأرض في المقام الأول. كما لا يبدو أن الألوان تتوافق مع تضاريس الأرض، مثلما يتشوه الظل عندما يكون على سطح وعر بدلا من سطح أملس".

المصدر: مترو