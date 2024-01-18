اكتشاف "أقدم" ثقب أسود على الإطلاق

أفاد الموقع الإلكتروني لجامعة كامبريدج البريطانية، أن علماء الفلك اكتشفوا "أقدم" ثقب أسود تم رصده على الإطلاق.





وجاء في بيان الجامعة: "اكتشف الباحثون أقدم ثقب أسود تم رصده على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى بداية نشوء الكون".

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ويشير البيان، إلى أن فريق العلماء الدولي برئاسة علماء جامعة كامبريدج استخدموا تلسكوب جيمس ويب الأمريكي في رصد هذا الثقب الأسود الذي نشأ قبل أكثر من 13 مليار سنة.

ووفقا للعلماء، تخلق ضخامة هذا الثقب شكوكا بالافتراضات السابقة بشأن تكوين ونمو الثقوب السوداء.

ووفقا للبيان"إذا كان هذا الثقب قد نما بالصورة المتوقعة لتطلب حوالي مليار عام حتى يصل إلى مقاييسه الحالية. ولكن عندما نشأ لم يكن عمر الكون قد بلغ مليار سنة بعد".

ويسمح هذا الاكتشاف بالافتراض بأن الثقوب السوداء يمكن أن "تولد ضخمة" أو أنها تمتص المادة أسرع مما كان يعتقد سابقا. وهذا الثقب الأسود يمتص بنشاط كبير المادة من المجرة الواقع فيها، وبالتالي يلحق الضرر في تطورها.

ووفقا لموقع Business Insider هذا الثقب أقدم بحوالي 40 مليون سنة من أقدم الثقوب السوداء المكتشفة حتى الآن والذي أعلن عن اكتشافه في نوفمبر عام 2023.

المصدر: نوفوستي