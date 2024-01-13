"نوبي".. مجرة مخفية تغير فهمنا للكون

اكتشف العلماء، عن طريق الصدفة، مجرة غير مرئية تقريبا تتحدى فهمنا للكون، والتي يبدو أنها تتكون بشكل كبير من المادة المظلمة.

وأغفل علماء الفلك مجموعة النجوم القاتمة للغاية في الملاحظات السابقة على نفس الجزء من الفضاء، لكن المجرة التي لا يمكن اكتشافها تقريبا تم رصدها الآن من قبل فريق لم يتمكن من تفسير كيفية وصولها إلى هناك.

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وقالت ميريا مونتيس، مؤلفة الدراسة الجديدة والتي أبلغت عن هذا الاكتشاف: "بمعرفتنا الحالية، لا نفهم كيف يمكن أن توجد مجرة بهذه الخصائص المتطرفة".

والمجرة قاتمة بشكل لا يصدق، أكثر خفوتا بعشر مرات من الأجسام الأخرى من نوعها، ولكنها تمتد أيضا على مساحة أكبر بعشرة أضعاف مقارنة بالمجرات التي تحتوي على نفس العدد من النجوم.

وأطلق على المجرة اسم "نوبي" (Nube) وهي كلمة إسبانية تعني السحابة. وتم اقتراح الاسم من قبل ابنة أحد العلماء المشاركين في الاكتشاف، والبالغة من العمر 5 سنوات، ويرجع ذلك إلى مظهر المجرة الضخم والباهت.

وعثر على "نوبي" عندما كان إغناسيو تروغيلو، أحد المؤلفين المشاركين للورقة البحثية والذي كان يستخدم صورا من مسح سلووان الرقمي للسماء لفحص جزء معين من السماء. وفي أحد تلك الفحوصات، ظهرت بقعة خافتة من الضوء أثارت اهتمام العلماء المشاركين.

ثم استخدم الفريق صورا أخرى للتأكد من أن رقعة الضوء لم تكن خطأ بل كانت جسما حقيقيا في الفضاء.

Institute of Astrophysics of the Canary Islands: Nube, the Almost Invisible Galaxy That Challenges the Dark Matter Model https://t.co/4xvRNMUMzX — AAS Press Office (@AAS_Press) January 10, 2024

وحتى مع ذلك، ما يزال الكثير عن الجسم غير معروف. إنه خافت للغاية لدرجة أنه من الصعب معرفة مدى بعده، ومع ذلك يعتقد العلماء أنه يبعد عنا نحو 300 مليون سنة ضوئية.

El descubrimiento de una extremadamente tenue, y a la vez gigantesca, corriente de estrellas podría proporcionar pistas sobre la desconocida naturaleza de la materia oscura: https://t.co/HfAEOAo4To

✍️ Javier Román (@ULL) — The Conversation ES (@Conversation_E) January 2, 2024

وفضلا عن كونها غامضة، فإن مجرة ​​"نوبي" تتحدى بالفعل فهمنا للكون. عادة، تميل المجرات إلى امتلاك كثافة أكبر من النجوم في مناطقها الداخلية، وتتساقط بسرعة كلما ابتعدت عن الوسط، لكن المجرة المكتشفة حديثا لا تظهر هذا التأثير، وهو أكثر ثباتا في جميع الأنحاء.

وهذا لا يتناسب مع الفهم الحالي لعلم الكونيات، وعمليات المحاكاة غير قادرة على تقليل الخصائص المتطرفة.

A group of astrophysicists from @IAC_Astrofisica, has discovered the largest and most diffuse galaxy named Nube. This almost invisible dwarf galaxy was identified using data from the @GTCtelescope and the Green Bank Radiotelescope (GBT). 1/



👉 https://t.co/aZaWnUqkBKpic.twitter.com/792NeJkIOG — Erika  (@ExploreCosmos_) January 9, 2024

وقالت مونتيس: "لقد تركنا دون تفسير قابل للتطبيق ضمن النموذج الكوني المقبول حاليا، ألا وهو نموذج المادة المظلمة الباردة".

ويمكن لنموذج المادة المظلمة الباردة إعادة إنتاج الهياكل واسعة النطاق في الكون، ولكن هناك سيناريوهات صغيرة الحجم، مثل حالة "نوبي"، لا يمكنه تقديم إجابة جيدة لها.

المصدر: إندبندنت